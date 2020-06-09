В Кремле не считают стремительным снятие ограничений по COVID-19 в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что снятие ограничений в Москве не является стремительным, так как некоторые меры все равно останутся действовать, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Песков отметил, что в городе не полностью отменили все меры, введенные ранее из-за коронавируса.
«Почему слишком стремительной? Какие-то ограничения остаются, какие-то будут сниматься только по истечению одной или двух недель», — ответил Песков.
Он также уточнил, что решение о снятии ограничений в столице принимал мэр Сергей Собянин.
Всего в России на сегодняшний день выявлено 485 253 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 242 397 человек, число летальных случаев возросло до 6 142.
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