Российским выпускникам разрешили подавать документы в вузы до сдачи ЕГЭ

Российским выпускникам разрешат подавать заявления на поступление в вузы без результатов ЕГЭ, начиная с 20 июня. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Сделать это можно будет и дистанционно, а по итогам сдачи ЕГЭ представить свой результат», — цитирует Мишустина «Интерфакс».

Он напомнил, что в текущем году государственная итоговая аттестация и ЕГЭ разделяются. То есть все учащиеся 9-х и 11-х классов получат аттестат без сдачи экзаменов. С помощью аттестата молодые люди смогут продолжить обучение в среднепрофессиональных образовательных организациях. Для получения высшего образования все же потребуется сдать ЕГЭ и предоставить результаты в вузы.

«29 и 30 июня состоится пробный экзамен <…> Основной же экзаменационный период пройдет с 3 по 23 июля», — сказал Мишустин.

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