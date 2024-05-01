Боец «Ахмата» 14 часов выбирался из-под завала, чтобы спасти раненых

Командиру группы эвакуации спецназа «Ахмат» с позывным Кыпчак пришлось около 14 часов откапывать себя из-под завала после обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы прийти на выручку раненым. Об этом боец рассказал РИА Новости.

«В подвале ночевал и прилетела «Баба-Яга», три раза скинула [боеприпасы] и здание завалилось. Пришлось откапываться... С собой был только нож. На это ушло времени где-то 13-14 часов», — объяснил Кыпчак.

При этом он не забывал, что ему предстоит выполнять задачу по эвакуации попавших в окружение военнослужащих, с чем военный успешно справился. Сослуживцы назвали Кыпчака настоящим профессионалом своего дела.

До этого командир роты «Ахмата» с позывным Щербак рассказал, как украинские военные призывали их сдаться, когда они держали оборону одного из населенных пунктов в Донбассе. Для этого ВСУ сбрасывали с беспилотников листовки со словам «Москаль, сдавайся!», однако российских солдат это только насмешило.

Ранее стало известно, что оборонявших Артемовск бойцов «Ахмата» представили к наградам.