СБУ пришла с обыском к митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски у митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Запорожского и Мелитопольского Луки. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Служба безопасности Украины проводит обыски у митрополита УПЦ Запорожского и Мелитопольского Луки, в миру — Андрей Коваленко», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следственные действия проходят утром 1 мая в Запорожье.

Митрополита подозревают в поддержке российской специальной военной операции на Украине.

До этого сообщалось, что в центре Киева начались проверки граждан сотрудниками службы безопасности Украины (СБУ) в рамках «плановых контрразведывательных мероприятий». Уточняется, что спецслужбы совместно с полицией и военными проверяют Шевченковский район, включая Софийскую и Михайловскую площади, а также близлежащую местность. В рамках проверки силовики осматривают здания на наличие «запрещенных предметов», а также выборочно останавливают находящихся в центральной части Киева граждан.

Ранее виновник взрыва Toyota экс-офицера СБУ в Москве пожаловался на арест.