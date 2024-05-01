Участнику СВО из Узбекистана грозит депортация и уголовный срок

Участнику спецоперации на Украине из Узбекистана, наводчику минометного расчета оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» Павлу Житнику грозит депортация на родину и уголовный срок. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал Житник агентству, еще в 2018 году он приехал в Донецкую народную республику (ДНР) в качестве добровольца и воевал в «Пятнашке». После он перевелся в ОБТФ «Каскад», в составе которого участвовал в боях в Мариуполе, за что был награжден медалью за «Освобождение Мариуполя». Он также принимал участие в боевых действиях на так называемом Времевском выступе, основном направлении летнего контрнаступления ВСУ в 2023 году, где получил серьезное ранение в результате удара дрона-камикадзе ВСУ по машине, в которой перемещался вместе со своим минометным расчетом.

По словам Житника, сейчас «ОБТФ «Каскад» расформировывают — ему осталось существовать около месяца. В связи с этим у военного не остается законных оснований находиться в ДНР.

«По российским законам, у меня должна быть миграционная карта, но я устроился на службу, мне сказали: «Можешь ее выкидывать, ты служишь, и здесь не Россия». Я ее по итогу выкинул, а теперь меня уволят и все — нет законных оснований тут находиться», — сказал участник спецоперации.

До этого Telegram-канал Mash писал, что гражданина Сербии Александра Иокича, который участвовал в СВО на стороне России, захотели выдворить на родину, где ему грозит 25-летний тюремный срок за наемничество.

3 апреля сообщалось, что более 100 тысяч человек поступили на военную службу по контракту с начала текущего года, чтобы отправиться в зону проведения спецоперации.

До этого стало известно, что благодаря работе фонда «Защитники Отечества» удостоверения ветеранов боевых действий получили уже 12 тыс. добровольцев.

Ранее в России впервые мэром стал ветеран СВО.