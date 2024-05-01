В Германии предложили ввести обязательную военную службу для мужчин и женщин

В Германии на фоне конфликта на Украине призвали к введению обязательной воинской службы для «взрослых обоих полов» ради восполнения дефицита кадров в армии страны. С таким предложением выступил бывший уполномоченный бундестага по вопросам обороны, действующий президент Общества политики безопасности Ханс-Петер Бартельс, пишет Der Spiegel.

По его словам, нехватка личного состава «пронизывает вооруженные силы» Германии.

«Но единственное, что действительно может помочь в борьбе с продолжающимся кадровым дефицитом, — это возрождение обязательной военной службы — в адаптированной форме, <…> возможно, на этот раз для взрослых обоих полов», — считает Бартельс.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что отмена воинской обязанности в Германии с 1 июля 2011 года была ошибкой. Позже он отметил, что никогда не выступал за повторное введение воинской повинности, так как на настоящее время для этого нет ни возможностей, ни средств.

«Даже если бы я считал, что приостановка призыва была ошибкой, очевидно, что его повторное введение не поможет в нынешней ситуации», — ответил Писториус на вопрос журналистов о планах по возвращению воинской повинности.

Ранее Шольц оценил вероятность возвращения всеобщего призыва в ФРГ.