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Врач рассказал, как избавиться от вздутия живота без лекарств

Daily Mail: хороший сон и отказ от молочных продуктов устраняет вздутие живота

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Отказ от курения, энергичные физические упражнения, качественный сон и исключение из рациона некоторых категорий продуктов (в числе которых молоко и бобовые) помогает избавиться от вздутия живота. Об этом британский врач Майкл Мосли рассказал изданию Daily Mail.

Мосли уточнил, что простые изменения в образе жизни могут помочь предотвратить (или почти полностью устранить) вздутие живота, связанное с метеоризмом — избыточным скоплением газов в кишечнике. Исследования показали, что самыми эффективными мерами профилактики вздутия выступают регулярная физическая активность, качественный и продолжительный (не менее семи часов) ночной сон и отказ от курения.

Дело в том, что курение может вызывать в организме воспаление, провоцирующее сбои в работе пищеварения, а недостаток сна способствует нежелательным изменениям в кишечном микробиоме.

Врач также отметил, что вздутие живота у некоторых людей может возникать после употребления некоторых продуктов — молока, сыра, йогурта, мороженого, пшеницы, бобовых, спаржи, лука, артишоков, чеснока, яблок, вишни, груш и персиков. Некоторые пищевые компоненты, содержащиеся в этих продуктах, могут плохо усваиваться, поэтому попадают в толстый кишечник в основном непереваренными, где они ферментируются производящими газы кишечными бактериями.

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