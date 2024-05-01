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Стало известно, насколько разбогатели российские миллиардеры с начала года

Состояние богатейших людей России выросло почти на $15 млрд с начала года

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Shutterstock

Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $14,85 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Первое место по приросту капитала среди россиян занял бывший бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко. Состояние бизнесмена с начала года увеличилось на $5,51 млрд, до $24,3 млрд. В общем рейтинге BBI он находится на 75 строчке из 500.

Самым богатым россиянином по-прежнему является один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, который занимает 51 строчку BBI. С начала года предприниматель стал богаче на $255 млн. Сегодня его капитал составляет в $31,3 млрд

Сейчас в рейтинг BBI входят 26 россиян. Их общее состояние на 1 мая оценивается в $348,72 млрд.

В прошлом месяце суд Люксембурга постановил отменить персональные санкции ЕС против российских бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана. Позже сообщалось, что ограничения продолжают действовать.

Ранее Forbes назвал топ-10 самых обедневших российских миллиардеров.

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