ЧП в Норильске не отразится на планах России по освоению Арктики

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разлив нефти в Норильске не повлияет на планы страны по освоению Арктики, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков отметил, что у России по-прежнему есть амбициозные планы по освоению Арктики. Они необходимы, в том числе, и для развития российской экономики и социальной сферы.

«Это планы крупные, и, конечно, они будут дальше реализовываться, но при строжайшем соблюдении всех экологических норм и правил», — добавил Песков.

В ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара, где хранилось топливо. 29 мая часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м. Позднее МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Экстренные службы позднее сообщили, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, превышены в десятки тысяч раз от нормы.

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