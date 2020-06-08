В Китае за сутки обнаружили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Медики в Китае обнаружили шесть новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, из них два оказались бессимптомными. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госкомздрава КНР.

По информации ведомства, все шесть заразившихся прибыли в страну из-за рубежа. Они были помещены на изоляцию

Днем ранее власти Китая так же сообщили об обнаружении шести носителей инфекции, пять из них не проявляли симптомов болезни.

Всего с начала пандемии число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в КНР превысило 83 тыс. Жертвами инфекции стали 4 634 пациента.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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