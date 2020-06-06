Около 480 дачных участков остаются подтопленными в Подмосковье

Около 480 дачных участков и 15 домов в Подмосковье остаются подтопленными в результате дождевых паводков из-за прошедших циклонов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональную пресс-службу МЧС.

«В 13 населенных пунктах и 43 садовых товариществах на территории 20 муниципальных образований остаются подтопленными 475 приусадебных участков и 15 домов частного сектора», — сообщили в пресс-службе.

Также, по информации ведомства, подтопленными остаются три моста и два участка дороги.

К ликвидации последствий паводка привлечены более 180 человек и 60 единиц техники.

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