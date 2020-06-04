В Японии призвали отобрать у России все Южные Курилы

Россия должна отдать Японии все четыре острова южной части Курил. Об этом заявил японский журналист и политолог Юкио Касияма в статье для Wedge Infinity.

Политолог пишет, что японский МИД в своем ежегодном докладе указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии. Однако в отчете не указано, какие именно острова имеются в виду — Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних.

При этом, если Япония откажется от двух островов, то покажет РФ, Китаю и Южной Корее свою слабость. В связи с этим японский политолог призвал властей вернуться к первоначальным требованиям о передаче стране всех четырех островов.

«Похоже, что японское правительство по-прежнему придерживается политики «возвращения двух островов». Но пришло время вернуться к своей первоначальной политике. Давайте сделаем это», — отмечает Касияма.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

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