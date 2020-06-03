Краснодарский край и Крым откроют пляжи в ближайшие две недели

Начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова заявила, что пляжи Краснодарского края и Крыма заработают в течение двух недель. Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что в других регионах России решения об открытии пляжей будут приниматься, исходя из актуальной эпидемиологической ситуации.

При этом Лысенкова подчеркнула, что остается открытым вопрос контроля. Предположительно этой задачей займутся органы правопорядка.

Она добавила, что ведомство постарается к 1 июля запустить как можно больше пляжей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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