Путин назвал 1 июля подходящей датой для голосования по поправкам в Конституцию
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Президент России Владимир Путин согласился с заявлением главы ЦИК Эллы Памфиловой о том, что 1 июля является подходящей датой для проведения голосования по поправкам в Конституцию. Трансляция рабочего совещания велась в эфире «России 24».
Глава государства добавил, что голосование может пройти в этот день, если это не будет мешать проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
После этого глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил Путину, что экзамен не будет мешать голосованию в школах.
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