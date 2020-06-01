Четыре петербуржца задержаны по подозрению в педофилии

Сотрудники полиции задержали четверых мужчин по подозрению в развращении восьми несовершеннолетних в Санкт-Петербурге, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СК России.

По ее данным, задержаны 32-летний, 37-летний, 54-летний и 59-летний мужчины.

В квартире одного из мужчин находились два подростка.

По версии следствия, подозреваемые с 2013 года совершили в Петербурге ряд преступлений сексуального характера в отношении восьми несовершеннолетних 2002-2005 годов рождения.

У подозреваемых были изъяты порнографические видеоматериалы, тетради и блокноты, добавили в пресс-службе.

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