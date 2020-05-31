Протестующие в Кентукки повредили статую Людовика XVI

Во время акций протестов в Кентукки была повреждена историческая статуя Людовика XVI. Об этом сообщает TMZ.

Так, один из участников беспорядков встал на постамент рядом со статуей, когда толпа окружила памятник.

Спустя некоторое время мужчина спрыгнул, потянув за собой часть руки монумента Людовика XVI.

В результате у статуи был отломлен кусок руки до запястья. По данным СМИ, демонстрант вскоре скрылся с обломком статуи.

Это происходит на фоне массовых беспорядков в США из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. В тот день сотрудник полиции при задержании встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но правоохранители не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

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