В Китае пожилой мужчина проехал всю страну на велосипеде, когда потерял семью

90-летний житель Китая Чжан Чжунъи уже почти три десятилетия колесит по стране на трехколесном велосипеде. После потери всей семьи он выбрал это как способ справиться с горем и найти душевный покой, пишет South China Morning Post.

Оставшись совершенно один, Чжан в 1990-х годах покинул родной город в провинции Хэнань и отправился в путь. Сначала он путешествовал на обычном велосипеде, позже пересел на трехколесный. За 30 лет мужчина проехал тысячи километров.

По словам Чжана, он долго избегал возвращения домой, опасаясь вновь пережить старую боль.

«Я отпустил прошлое. Теперь хочу провести остаток жизни в путешествиях и наслаждаться красотой природы», — рассказал он.

Местные СМИ отмечают, что память пожилого мужчины уже слабеет, и он не всегда может вспомнить точный адрес своего дома. Несмотря на это, он продолжает передвигаться по национальным трассам, полагаясь на дорогу и помощь случайных людей.

На протяжении всех этих лет Чжан живет благодаря доброте незнакомцев: ему помогают едой, одеждой и подсказывают путь. Даже принимая помощь, мужчина старается помогать другим по-своему: его старый трехколесный велосипед увешан объявлениями о пропавших без вести людях.

