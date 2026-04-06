Гоша Куценко о том, почему не пересматривает фильмы с собой: «Не могу оценить тонкости»

Актер Куценко признался, что иногда пересматривает свои фильмы через пять лет

Заслуженный артист России Гоша Куценко объяснил, почему не пересматривает фильмы с собой. Размышлениями об этом он поделился с «Газетой.Ru».

«Если только вспоминаю, могу включить, посмотреть. Я, например, еще не все серии «Встать на ноги» видел, могу сейчас что-то досмотреть», — сказал он.

Актер добавил, что иногда пересматривает свои фильмы через пять лет после выхода, что помогает оценить их независимо.

«А сейчас я пока зависим. Поэтому не могу оценить ни тонкости, ни какую-то суперхудожественность», — говорит Куценко.

Также Куценко рассказал, почему роль в сериале «Встать на ноги» о бывшем заключенном и его дочери на инвалидной коляске стал для него одним из самых сложных в карьере. За роль Старого в этом проекте артист получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Новый сезон», однако считает, что это заслуга всего актерского ансамбля сериала.

