Более 7,3 тысячи человек вылечились от COVID-19 в Подмосковье

В Подмосковье 7 333 пациента вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

Отмечается, что за сутки были выписаны из больниц 490 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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