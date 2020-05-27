Впервые в Киеве от COVID-19 вылечились больше людей, чем заболели

Впервые с начала эпидемии коронавирусной инфекции за сутки в Киеве выздоровели больше людей, чем заболели. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление мэра города Виталия Кличко.

По его словам, за последние 24 часа в украинской столице коронавирус обнаружили у 29 человек, скончались от инфекции три пациента, выздоровели — 44.

Таким образом, с начала пандемии выписанных пациентов больше, чем заболевших. Общее количество выздоровевших — 442.

Всего в городе зафиксировано 64 летальных исхода от COVID-19.

В общей сложности в Киеве выявлено 2739 случаев коронавирса.

По данным украинского минздрава, общее число случаев коронавирусной инфекции на Украине составляет 21 905, умерли 658 человек, 7 995 выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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