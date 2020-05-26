В Индии родители по ошибке заживо похоронили младенца

В индийском штате Гуджарат родители по ошибке заживо похоронили новорожденного ребенка, передает издание The Indian Express.

Девочку на следующее утро обнаружил прохожий. Он позвал соседей, которые помогли откопать ребенка, и отвезли его в больницу.

Врачи узнали ребенка, они принимали роды у его матери накануне. Девочка родилась на два с половиной месяца раньше положенного срока. В поликлинике не было реанимации для новорожденных, поэтому врач рекомендовал родителям отвезти ребенка в частную больницу.

По словам родителей, по дороге девочка перестала шевелиться, и муж с женой решили ее похоронить.

Спасенного ребенка доставили в реанимацию, однако через 30 часов он скончался.