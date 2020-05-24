В Архангельской области выявлено рекордное число новых заражений коронавирусом

Число новых случаев заражения коронавирусом в Архангельской области демонстрирует рекордные показатели третий день подряд. За сутки медики выявили 126 случаев инфицирования, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление оперативного штаба региона.

«За последние сутки в Поморье региональным референс-центром выявлено 126 новых случаев COVID-19. Таким образом, по состоянию на 24 мая, общее число заболевших составило 1192 человека», — заявили в оперштабе.

Среди новых зараженных 123 — жители Северодвинска, из них 50 — сотрудники градообразующих предприятий.

В настоящее время в реанимации остаются 18 жителей области, из них 11 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии выздоровели 403 пациента.

В пятницу, 22 мая, медики зафиксировали в регионе 84 новых случая заражения коронавирусом, в субботу — 94.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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