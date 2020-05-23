Родственникам жертв авиакатастрофы в Пакистане выплатят компенсации

Страховая компания и авиаперевозчик выплатят денежные компенсации родственникам погибших в результате падения самолета в Карачи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании «Международные авиалинии Пакистана» Абдуллу Хана.

По его словам, «Международные авиалинии Пакистана» выплатят родственникам жертв авиакатастрофы 1 млн пакистанских рупий (примерно $6,2 тыс. — прим.ред). Кроме того, они получат 5,5 млн пакистанских рупий от страховой компании (около $34,1 тыс. — прим. ред.).

Как отметил представитель авиакомпании, правительство Пакистана также направит средства в качестве компенсации ущерба жителям разрушенных домов.

«Размер данных выплат будет утвержден после оценки стоимости ущерба», — добавил Хан.

Пассажирский самолет «Пакистанских авиалиний» Airbus 320 22 мая разбился рядом с аэропортом города Карачи. Рейс следовал из Лахора. На борту воздушного судна находились 90 человек, 7 из них — члены экипажа. При падении самолет задел жилые постройки, из-под обломков были спасены около 20 местных жителей. На месте катастрофы работают спасатели и военные.

Власти Пакистана подтвердили гибель 90 человек.

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