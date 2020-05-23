МВД подтверждает информацию о захвате заложников в Москве

Министерство внутренних дел (МВД) России подтверждает информацию о захвате заложников в банке в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В полицию поступило сообщение, что в отделение одного из банков Москвы зашел неизвестный с сумкой одного из сервисов по доставке еды и заявил, что здание заминировано, рассказали в МВД.

Ранее источник сообщил, что неизвестный удерживает в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожает взрывом. Предполагается, что захватчик удерживает шесть человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Шесть человек удерживаются захватчиком в банке Москвы

— На место захвата заложников в Москве выехал спецотряд Росгвардии

— Источник сообщает о захвате заложников в банке в Москве