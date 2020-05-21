В США заявили, что доставленные в Москву ИВЛ были сделаны специально для России

Доставленные из США аппараты ИВЛ было разработаны специально для России. Об этом ТАСС рассказал прибывший вместе с гуманитарным грузом представитель американской стороны Брок Бирман.

Он уточнил, что все кнопки и инструкции сделаны специально на русском языке. Кроме того, США предусмотрели и другие нюансы. Например, электрические кабели и вилки выполнены специально для разъемов российских розеток.

«Каждый аппарат был сделан специально для этой поставки», — подчеркнул Бирман.

По его словам, эта поставка имеет большое значение для президента США Дональда Трампа. Именно поэтому ИВЛ создали и доставили в Москву через 14 дней после телефонного разговора глав РФ и США.

По данным на 21 мая, в России зафиксировано свыше 317 тыс. заболевших, выздоровели после заражения более 92 тыс. пациентов, а умерли — 3099.

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