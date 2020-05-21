За неделю в Россию вывозными рейсами вернулись более 3,2 тысячи человек

За последнюю неделю на родину из других стран смогли вернуться более 3,2 тысяч граждан. Об этом во время брифинга рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По подсчетам МИД, всего с 18 марта в РФ прилетели более 230 тысяч человек. Захарова отметила, что страна продолжает вывозить из иностранных государств граждан, которые хотят вернуться на родину.

«За последнюю неделю оказано было содействие в возвращении более чем 3 тысячам соотечественников», — цитирует дипломата РИА «Новости».

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

Всего на сегодняшний день в России выявили более 317 тыс. заразившихся коронавирусом, вылечились более 92 тыс. человек, а скончались — 3 099.

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