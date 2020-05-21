Киев подает многомиллионный иск против России из-за инцидента в Керченском проливе

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Киев планирует подать в международный арбитражный суд иск с претензией на получение от России компенсации материального и морального вреда, якобы нанесенным морякам в 2018 году в Керченском проливе. Об этом сообщает украинское агентство «УНН».

По его словам, меморандум будет подан до 22 мая. Значительная часть иска направлена на «обоснование компенсации материального и морального вреда нашим морякам», которые были заключены в России в течение девяти месяцев. Также в иске речь пойдет о «компенсации Военно-морским силам Украины за те повреждения, которые были нанесены нашим кораблям» и «варварского обращения российской стороной с указанным имуществом».

Енин отмечает, что речь идет о компенсациях на сумму «несколько миллионов долларов».

Три корабля ВМС Украины были задержаны в 2018 году после того, как вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе. В 2019 году украинские моряки вернулись на родину, корабли также были переданы Киеву.

После возвращения кораблей Киев обвинил Россию в «ужасном состоянии» судов и в пропаже с них некоторого оборудования и унитазов на сумму в $2,3 млн.

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