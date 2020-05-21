Власти Москвы не будут изолировать людей с иммунитетом к коронавирусу

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что власти планируют изолировать жителей столицы, у который есть иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По факту сообщений в СМИ о том, что московские власти планируют изолировать людей с выявленным иммунитетом к COVID-19, департамент здравоохранения Москвы выступает с официальным опровержением», — говорится в публикации.

Отмечается, что информация не соответствует действительности.

Так, пациентам с иммунитетом к коронавирусу никакие постановления или предписания о самоизоляции не выдаются.

При этом в ведомстве отмечают, что положительный результат теста на иммуноглобулины G свидетельствует о том, что человек был инфицирован и, возможно, перенес инфекцию в скрытой форме.

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