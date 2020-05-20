Роспотребнадзор дал рекомендации по работе санаториев на фоне пандемии

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе санаториев на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, прием отдыхающих в санатории будет возможен при наличии отрицательных тестов на коронавирус, которые были получены не позднее, чем за двое суток до даты отъезда на курорт, а также информации об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда.

Кроме того, в номера будут заселять по одному человеку, если прибывшие в санаторий не являются членами одной семьи.

Питание с целью максимального ограничения контактов отдыхающих будет организовано по номерам либо в ресторанах, обеденных залах, столовых и других предназначенных местах по системе заказов. При этом нужно обеспечить расстановку столов с соблюдением принципов социального дистанцирования.

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