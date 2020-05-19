Росгвардейцы помогли семье уток перейти оживленную дорогу в Москве
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Сотрудники Росгвардии помогли утке, селезню и 13 утятам перейти через широкий Ленинский проспект в столице.
Ради этого росгвардейцы поставили автомобиль на дороге перпендикулярно движению и сопровождали уток от одного края дороги к другому, используя спец. сигнал.
«Автоэкипаж <...> находился на маршруте патрулирования, когда в их поле зрения попало утиное семейство», — рассказали в федеральной службе войск.
Как отмечается, уток сопроводили до самого тротуара, где они продолжили свой путь.
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