Росгвардейцы помогли семье уток перейти оживленную дорогу в Москве

Сотрудники Росгвардии помогли утке, селезню и 13 утятам перейти через широкий Ленинский проспект в столице.

Ради этого росгвардейцы поставили автомобиль на дороге перпендикулярно движению и сопровождали уток от одного края дороги к другому, используя спец. сигнал.

«Автоэкипаж <...> находился на маршруте патрулирования, когда в их поле зрения попало утиное семейство», — рассказали в федеральной службе войск.

Как отмечается, уток сопроводили до самого тротуара, где они продолжили свой путь.

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