Вирусологи посчитали опасным рекомендованный Трампом препарат для профилактики COVID-19

Прием рекомендованного президентом США Дональдом Трампом профилактического средства от коронавируса опасен для здоровья. Об этом «Газете.Ru» рассказали опрошенные вирусологи.

Ранее американский лидер заявил, что регулярный прием противомалярийного препарата гидроксихлорохина обезопасил его от заражения коронавирусом.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев напомнил о серьезных побочных эффектах этого лекарства.

«Гидроксихлорохин — это достаточно токсичный препарат. Некоторые исследования говорят об отсутствии воздействия этого препарата на организм или очень серьезных побочных эффектах. В первую очередь, он токсичен для печени. Бывают и побочные эффекты со стороны нервной системы», — пояснил вирусолог.

Он добавил, что сейчас не существует профилактических препаратов с доказанной эффективностью против коронавируса.

Вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Ларичев подчеркнул, что прием гидроксихлорохина возможен только при условии врачебного наблюдения.

«Необходимо смотреть побочные действия: поражение печени, нервной системы. Если врач их не обнаружил, то можно принимать дальше. Если же они есть, то препарат отменяют», — заключил специалист.

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