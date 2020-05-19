Шквалистый ветер повредил в Москве почти два десятка машин

Более 30 деревьев было повалено в столице сильным ветром за минувшие сутки, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, механические повреждения получили почти два десятка автомобилей.

При этом пострадавших нет.

В метеобюро Москвы уточнили, что порывы ветра в городе достигали 18 мая местами 21 м/с.

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