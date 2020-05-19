У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла

Землетрясение магнитудой 5,3 балла зафиксировали сейсмологи у берегов Японии в районе префектуры Фукусима, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные национального метеорологического управления страны.

Согласно заявлению специалистов, эпицентр толчков находился в районе японского побережья на глубине в 50 км под морским дном.

В настоящее время сейсмологи не объявляли угрозы цунами в регионе. Толчки ощущались в населенных пунктах префектуры, однако сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

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