Си Цзиньпин опроверг обвинения в адрес Китая на фоне пандемии коронавируса

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай вовремя и без задержки предоставил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке коронавирусной инфекции. Об этом он сказал 18 мая на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, передает ТАСС.

По словам главы государства, Китай всегда придерживается принципов открытости, прозрачности и ответственности.

В связи этим ВОЗ и другие страны своевременно получили сведения об эпидемиологической ситуации, а также в срок была опубликована последовательность генов вируса, подчеркнул Цзиньпин.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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