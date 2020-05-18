В школах Москвы завершился учебный год

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столичные школьники завершили учебный год. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что 15 мая учащимся были выставлены итоговые оценки.

«В оставшиеся две недели участие в дистанционных занятиях будет свободным для всех», — отметила Ракова.

Она добавила, что для учащихся девятых и 11-х классов в это время будет организована дистанционная подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Заммэра подчеркнула, что порядок сдачи экзаменов будет определен дополнительно.

С 21 марта занятия в образовательных учреждениях Москвы проходят дистанционно на фоне пандемии коронавируса. Для дошкольников и младшеклассников, чьи родители продолжают ходить на работу, были организованы дежурные группы.