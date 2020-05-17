В Москве мошенник украл 1 млн рублей у пожилой женщины, представившись сотрудником банка

В Москве злоумышленник ограбил 74-летнюю женщину, представившись сотрудником банка. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу управления МВД по столице.

Инцидент произошел 16 мая. Неизвестный позвонил пожилой женщине, представившись сотрудником банка и обманным путем узнал у нее реквизиты банковских карт. Также мошеннику с помощью неизвестной программы удалось подключиться к домашнему компьютеру пострадавшей.

В результате махинаций он похитил 1 млн руб. с ее счетов.

По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве мошенник украл 23 млн рублей под предлогом продажи масок