Более 40 медиков умерли в Дагестане от COVID-19 и пневмонии

Более 40 медицинских сотрудников погибли от внебольничной пневмонии и COVID-19 в Дагестане, сообщает РИА «Новости» cо ссылкой на слова министра здравоохранения республики Джамалудина Гаджиибрагимова.

«По коллегам — более 40. Это действительно трагедия», — сказал Гаджиибрагимов, но не уточнил точное количество погибших.

Он также добавил, что список врачей не опубликован на официальном сайте Минзндрава, потому что министр «не отделяет своих коллег от остальных жителей республики».

По данным регионального минздрава, в республике коронавирусом заразились более 13 тыс. человек. Официально, от внебольничной пневмонии погибли 657 пациентов, а от COVID-19 только 29.

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