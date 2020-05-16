Мясников ответил на слухи о заниженной смертности от коронавируса в РФ

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял слухи о заниженной смертности от нового типа коронавируса COVID-19 в России. Соответствующее заявление он сделал в эфире «России 24».

Мясников выразил мнение, что минимальная смертность среди российских пациентов смущает другие страны.

Врач указал на то, что при сравнении иностранные журналисты опираются на данные за один месяц, что, по его мнению, не является корректным. Он добавил, что опора на такие данные не может в полном объеме отразить тенденцию.

Телеведущий отметил, что среди прироста смертности в Москве в размере 1800 человек, 600 из них умирают из-за коронавируса.

«Похожая статистика наблюдается и в других странах, где смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост летальных случаев», — подчеркнул Мясников.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов послал главному редактору газеты The New York Times письмо, в котором потребовал опровергнуть публикацию издания о смертности от COVID-19 в России.

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