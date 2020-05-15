Путин попросил не упрекать другие страны в негативном опыте борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя ссылаться на негативный опыт других стран в борьбе с коронавирусом, так как они одни из первых столкнулись с инфекцией. Об этом он заявил в ходе совещания по открытию медцентров Минобороны РФ в российских регионах для оказания помощи больным коронавирусом. Трансляцию совещания ведет «Россия 24».

Во время совещания губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в России, в отличие от Италии и других стран, людей размещают в возведенных медцентрах. Он добавил, что некоторые иностранные государства размещали больных «практически на матрасах».

Путин, в свою очередь, сказал, что нельзя ссылаться на опыт других стран, так как они не были готовы к волне коронавируса.

«Прошу и вас и других коллег не ссылаться на то, что происходило в других странах. Они столкнулись с этой проблемой первыми, и им было сложнее», — отметил российский лидер.

Он добавил, что с учетом опыта других государств «мы должны сделать все так, как положено».