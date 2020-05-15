Почти все жители Москвы соблюдают масочно-перчаточный режим

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что практически все жители столицы соблюдают масочный и перчаточный режим. Об этом сообщает московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram-канале.

Так, число покупателей в магазинах Москвы, которые не носят маски и перчатки, стало меньше с 28% до 3% за последние три дня.

«Если 11 мая средства индивидуальной защиты носили около 72% покупателей в магазинах Москвы, то 14 мая их число возросло до 97%», — рассказал Немерюк.

Он добавил, что случаи нарушения масочного и перчаточного режима на торговых предприятиях единичны.

Кроме того, снизилось число нарушений в общественном транспорте. На данный момент в метро 99% пассажиров в масках и 90% в перчатках и масках.

Также снизилось количество нарушений в общественном транспорте. На текущий момент в МосМетро: в масках — 99% пассажиров, в перчатках и масках — 90%.

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