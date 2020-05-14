Росздравнадзор: в больницах Дагестана не хватает лекарств и тестов на COVID-19

Росздравнадзор во время анализа деятельности Минздрава Дагестана и местных медучреждений выявил недостаточное количество тестирования на коронавирус граждан и нехватку лекарств. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Выездное мероприятие проводилось с 7 по 8 мая.

«Основной проблемой региона является недостаточное количество тестирований населения на COVID-19, что связано с отсутствием лабораторных мощностей, дефицитом тест-систем и расходных материалов», — говорится в сообщении.

Кроме того, в перепрофилированных медорганизациях, где проходят лечение пациенты с внебольничной пневмонией, не организована на должном уровне работа.

Также больницы недостаточно обеспечены лекарствами и средствами индивидуальной защиты, наблюдается дефицит кадров в амбулаторном звене, нет системы мониторинга пациентов, которые лечатся на дому.

Помимо этого, в регионе отсутствуют собственные мощности для производства медицинского кислорода и наблюдаются проблемы в обеспечении кислородом больных с дыхательной недостаточностью. Пациенты долго ожидают КТ-исследований и результатов тестирования.

По последним данным, в Республике Дагестан выявлено 2997 случаев заражения коронавирусом, умерли 26 человек, выздоровели 1107.

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