В регионы РФ должны поступить более 6,7 тысячи аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Концерн «Радиоэлектронные технологии», согласно заключенному с Минпромторгом РФ контракту, должен поставить в российские регионы 6711 аппаратов ИВЛ «Авента-М» до конца текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные портала госзакупок.

Контракт был заключен 15 апреля, его общая цена составила 7,5 млрд руб.

Фиксированная цена одного аппарата ИВЛ равна 1,1 млн руб. 6711 единиц данного оборудования должно поступить в регионы страны.

Кроме того, в документе значатся пять аппаратов экстрапоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) LifeStream ECMO или Maquet по цене 10 млн руб. за штуку.

Ранее стало известно, что на территории России приостановлено использование аппаратов ИВЛ «Авента-М». Как предполагается, это оборудование могло стать причиной пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге и в московской больнице им. С. И. Спасокукоцкого.

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