Вузы просят не переносить ЕГЭ на большой срок

Минобрнауки просит Минпросвещения учесть просьбу вузов и не переносить ЕГЭ на большой срок, пишет «Интерфакс» со ссылкой на письмо ведомства.

В письме Минобрнауки говорится о «консолидированной позиции» ректоров о «необходимости недопущения значительного сдвига начала учебного года на более поздний срок».

Отмечается, что при большом сдвиге вузы не смогут зачислить студентов и начать учебный год вовремя.

Ранее Минпросвещения объявило об отмене ОГЭ и переносе ЕГЭ из-за коронавируса.

В России выявлено 242 тысячи заражений коронавирусом, скончались 2212 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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