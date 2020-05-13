Вузы просят не переносить ЕГЭ на большой срок
Минобрнауки просит Минпросвещения учесть просьбу вузов и не переносить ЕГЭ на большой срок, пишет «Интерфакс» со ссылкой на письмо ведомства.
В письме Минобрнауки говорится о «консолидированной позиции» ректоров о «необходимости недопущения значительного сдвига начала учебного года на более поздний срок».
Отмечается, что при большом сдвиге вузы не смогут зачислить студентов и начать учебный год вовремя.
Ранее Минпросвещения объявило об отмене ОГЭ и переносе ЕГЭ из-за коронавируса.
В России выявлено 242 тысячи заражений коронавирусом, скончались 2212 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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