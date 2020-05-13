Жертвами COVID-19 в Подмосковье стали 226 человек

Жертвами коронавирусной инфекции в Подмосковье стали 226 человек, за минувшие сутки скончались семь. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

В настоящее время в регионе выявлено 23 662 случая заболевания COVID-19, за последние сутки — за сутки – 962.

Вылечились 1745 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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