В Турции число случаев коронавируса превысило 141 тысячу

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В Турции за сутки число случаев коронавируса выросло на 1704, превысив 141 тысячу, написал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Twitter.

Отмечается, что всего в стране выздоровели почти 99 тысяч, скончались 3894 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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