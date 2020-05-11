Эксперт: из-за нарушения самоизоляции в мае может наступить вторая волна COVID-19

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Из-за нарушения режима самоизоляции на майских праздниках в России может наступить вторая волна заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава РФ, член-корреспондента РАН Наталью Мокрышеву.

По ее словам, новая волна может быть агрессивнее первой и унести жизни большего количества человек.

Она отметила, что «майские гуляния» ряда россиян и попустительство со стороны региональных властей могут перечеркнуть ранее приложенные усилия.

Она призвала граждан соблюдать режим самоизоляции и в то же время не забывать о физических упражнениях.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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