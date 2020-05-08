Московских работодателей обязали регулярно тестировать сотрудников на COVID-19

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Работодатели в Москве обязаны обеспечить регулярное выборочное тестирование сотрудников на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин на своей странице.

При этом те работники, которые выйдут на работу с 12 мая, будут обязаны информировать работодателей о состоянии своего здоровья.

«В свою очередь, работодатель обязан обеспечить использование масок и перчаток на рабочих местах и при посещении работником мест общего пользования...», — говорится в сообщении.

По последним данным, в России выявили 187 859 случаев коронавируса.

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