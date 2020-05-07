Московские школьники продолжат обучаться дистанционно до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские школьники продолжат обучение в дистанционной форме. Об этом сообщается на сайте градоначальника.
Так, дистанционное обучение для школьников с 1 по 8 классы и учеников 10 классов будет проводиться в режиме свободного посещения с целью обобщения и повторения ранее пройденного материала. Кроме того, для этих категорий школьников отменяются задания и оценки.
В свою очередь учащиеся 9-х и 11-х классов также продолжают обучение в дистанционной форме. О сроках проведения итоговых экзаменов будет объявлено после соответствующего решения Минпросвещения России.
Кроме того, сроком выставления итоговых оценок за учебный год (2019 — 2020) установлена дата не позднее 15 мая 2020 года.
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