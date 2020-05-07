Доноры плазмы больным COVID-19 смогут бесплатно воспользоваться такси в Москве

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Доноры плазмы для больных коронавирусом смогут бесплатно заказать такси, чтобы добраться до пункта сдачи крови в Москве, сообщает РИА «Новости»со ссылкой на заявление заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

«Мы стремимся создавать комфортные условия для тех, кто помогает заболевшим. Помимо стимулирующих выплат <...> мы предоставляем им бесплатный проезд на такси до пункта сдачи крови и обратно», — сказала Ракова.

Она отметила, что заказать автомобиль можно с помощью приложения «Яндекс.такси». Чтобы принять участие в акции, донор должен обратиться на специальную горячую линию, где сотрудник проверит, действительно ли желающий сдать плазму уже переболел коронавирусом. Поездка станет доступна на следующий день после звонка.

По ее словам, месячный лимит на такую услугу составит 1000 рублей в месяц, что должно хватить на одну поездку до пункта сдачи крови и обратно.

Донором плазмы для пациентов с подтвержденным COVID-19 может стать любой человек, переболевший коронавирусом возрастом от 18 до 55 лет. У него не должно быть хронических и инфекционных заболеваний.

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