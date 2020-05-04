В Курганской области пострадавшие от коронавируса получат картошку и телят

<img src="//img.gazeta.ru/files3/202/10960202/RIAN_03201412.HR.ru-pic905-895x505-58556.jpg">

Правительство Курганской области предоставит семенной картофель, поросят или теленка малообеспеченным и оставшимся без работы жителям, чтобы поддержать население в условиях пандемии, написал глава региона Вадим Шумков в Instagram.

«С середины мая в качестве дополнительной меры социальной поддержки запускаем бесплатное предоставление семенного картофеля либо двух поросят или теленка с запасом кормов», — говорится в сообщении.

В Курганской области коронавирусом заразились 56, выздоровели 16 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тульская область ввела «масочный режим»

— В 16 российских регионах больше тысячи человек заразились коронавирусом

— Россия ежедневно производит 470 тысяч респираторов