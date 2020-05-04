В Курганской области пострадавшие от коронавируса получат картошку и телят
Правительство Курганской области предоставит семенной картофель, поросят или теленка малообеспеченным и оставшимся без работы жителям, чтобы поддержать население в условиях пандемии, написал глава региона Вадим Шумков в Instagram.
«С середины мая в качестве дополнительной меры социальной поддержки запускаем бесплатное предоставление семенного картофеля либо двух поросят или теленка с запасом кормов», — говорится в сообщении.
В Курганской области коронавирусом заразились 56, выздоровели 16 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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